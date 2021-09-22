Збройні сили України провели навчання біля окупованого Криму [ Редактировать ]
Навчання із залученням реактивної артилерії провели Збройні сили України. Вишкіл відбувся біля окупованого Криму. Умовні цілі армійці атакували системою залпового вогню "Ураган".
Вогонь артилерії координували за допомогою безпілотників. За сценарієм, військовики мали здійснити удар по піхоті та бронетехніці умовного противника, що перебуває на відстані понад тридцять кілометрів. Маневри провели в умовах максимально наближених до реалій.
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