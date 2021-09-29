В Минске во время штурма квартиры сотрудники КГБ застрелили силовика. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что искали террористов. Так, был убит сотрудник IT-компании EPAM Systems. Об этом сообщает "Еврорадио".

Издание сообщает, что во время "отработки адресов" житель квартиры в Минске "оказал сопротивление силовикам - в одного из них выстрелил из охотничьего ружья". Сотрудники КГБ открыли ответный огонь и застрелили мужчину.

В СМИ сообщают, что погибший - 32-летний программист Андрей Зельцер. Он работал ведущим аналитиком в EPAM Systems. Его узнали на видео друзья.

По словам соседей, Андрей жил с женой в ее квартире. Воспитывал маленького сына, ученика начальной школы. Неизвестно, где был ребенок во время стрельбы.

На сайте КГБ говорится, что мужчина убит в ходе проведения "специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Силовики пишут, что в одной из квартир жилого дома по их сотрудникам "особо опасный преступник" из ружья открыл огонь на поражение, в результате чего был смертельно ранен сотрудник комитета.

При этом на видео, опубликованном в YouTube-канале госагентства Белта видно, как люди в штатском, стоя у двери квартиры, говорят: "Милиция. Открываем дверь!". Затем они выламывают дверь и врываются внутрь. При этом ролик смонтирован с записью, которая велась изнутри. Кроме молодого человека с ружьем, в квартире находилась девушка, снимавшая происходящее на телефон. Какова ее дальнейшая судьба, неизвестно. Подлинность видеозаписи не подтверждена.

Читайте также, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие. В общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых, которые скрылись на автомобиле.

Кроме того, в американском штате Северная Каролина мужчина во время стрельбы убил четырех человек, двое из которых сотрудники полиции. К правоохранителям обратилось начальство стрелка с просьбой проверить его жилище, так как он не вышел на работу и игнорировал звонки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.