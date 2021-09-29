"Законодательная инициатива ОПЗЖ позволит снизить тарифы на газ" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Для того, чтобы снизить тарифы, парламент должен рассмотреть законодательные инициативы ОПЗЖ по уменьшению цены на газ для населения путем смешивания газа собственной добычи с импортированным. Об этом 28 сентября, во время рабочей поездки в Житомирскую область, заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на встрече с коллективом "Житомиртеплокоммунэнерго".
"Мы пытаемся достучаться до сегодняшней власти, чтобы страна не замерзла зимой, чтобы люди не прятались от коммунальных платежей. Когда эта команда шла к власти, то обещала снизить тарифы, обещала борьбу с бедностью. А сегодня мы видим, что ситуация совершенно противоположная", - подчеркнул политик.
Он отметил, что власть ориентируется на рыночные европейские цены, но не понимает, что в Украине другая экономика, есть собственная добыча газа, и люди не имеют таких доходов, как в Европе. Оппозиция предлагает реальный выход по уменьшению тарифов для людей и бюджетных учреждений.
"Чтобы выйти из этой ситуации, нужно задействовать механизм смешивания газа собственной добычи с импортированным для того, чтобы вывести такую среднюю цену на газ, которая не будет превышать 250 долларов за тысячу кубов. Мы внесли на рассмотрение парламента соответствующие предложения. Но монобольшинство их блокирует. Это совершенно неправильная политика", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Юрий Бойко подчеркнул, что из-за таких безответственных действий власти люди отказываются от газа и переходят на дрова. Но уже и дрова стали дорожать.
"Не может 40-миллионная страна полностью зависеть от рыночных цен на газ в Европе. С теми ценами на газ, которые сформировались на рынках Европы, цены на хлеб, сахар и другие товары тоже вырастут, и это будет мешать людям покупать эти товары. По Конституции украинский газ принадлежит украинскому народу, и именно он имеет право его использовать. Поэтому парламенту надо срочно поддержать наши законодательные инициативы, чтобы снизить тарифы и защитить людей. Мы будем за это бороться", - резюмировал Юрий Бойко.
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