Для того, чтобы снизить тарифы, парламент должен рассмотреть законодательные инициативы ОПЗЖ по уменьшению цены на газ для населения путем смешивания газа собственной добычи с импортированным. Об этом 28 сентября, во время рабочей поездки в Житомирскую область, заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на встрече с коллективом "Житомиртеплокоммунэнерго".

"Мы пытаемся достучаться до сегодняшней власти, чтобы страна не замерзла зимой, чтобы люди не прятались от коммунальных платежей. Когда эта команда шла к власти, то обещала снизить тарифы, обещала борьбу с бедностью. А сегодня мы видим, что ситуация совершенно противоположная", - подчеркнул политик.

Он отметил, что власть ориентируется на рыночные европейские цены, но не понимает, что в Украине другая экономика, есть собственная добыча газа, и люди не имеют таких доходов, как в Европе. Оппозиция предлагает реальный выход по уменьшению тарифов для людей и бюджетных учреждений.

"Чтобы выйти из этой ситуации, нужно задействовать механизм смешивания газа собственной добычи с импортированным для того, чтобы вывести такую ​​среднюю цену на газ, которая не будет превышать 250 долларов за тысячу кубов. Мы внесли на рассмотрение парламента соответствующие предложения. Но монобольшинство их блокирует. Это совершенно неправильная политика", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что из-за таких безответственных действий власти люди отказываются от газа и переходят на дрова. Но уже и дрова стали дорожать.

"Не может 40-миллионная страна полностью зависеть от рыночных цен на газ в Европе. С теми ценами на газ, которые сформировались на рынках Европы, цены на хлеб, сахар и другие товары тоже вырастут, и это будет мешать людям покупать эти товары. По Конституции украинский газ принадлежит украинскому народу, и именно он имеет право его использовать. Поэтому парламенту надо срочно поддержать наши законодательные инициативы, чтобы снизить тарифы и защитить людей. Мы будем за это бороться", - резюмировал Юрий Бойко.