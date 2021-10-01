Сенат США критикує Білий Дім щодо "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
У Сенаті США розкритикували політику Білого дому щодо російсько-німецького газогону "Північний потік-2". Зокрема, зазначили - результатом політики адміністрації Байдена нині є лише, цитую, "обіцянки Німеччини, продовження шантажу з боку РФ і загрози для енергетичної сфери ЄС".
Також у Сенаті наголосили - Конгрес США з двопартійною підтримкою ухвалив низку законів, у яких чітко декларував вимогу - не дозволити "Північному потоку-2" запрацювати.
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