У Сенаті США розкритикували політику Білого дому щодо російсько-німецького газогону "Північний потік-2". Зокрема, зазначили - результатом політики адміністрації Байдена нині є лише, цитую, "обіцянки Німеччини, продовження шантажу з боку РФ і загрози для енергетичної сфери ЄС".

Також у Сенаті наголосили - Конгрес США з двопартійною підтримкою ухвалив низку законів, у яких чітко декларував вимогу - не дозволити "Північному потоку-2" запрацювати.