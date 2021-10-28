На пятницу, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.32 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем после нескольких дней роста.

Официальный курс евро 29 октября равняется 30.50 грн/€. Он снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и пока находится выше психологической отметки 30 грн\евро.

Эти же официальные курсы валют будут действовать и на выходных, 29-30 октября.

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