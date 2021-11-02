Сегодня мы наблюдаем новый виток пандемии, который на фоне предыдущих определенно будет более тяжелым испытанием для украинских граждан. Последствия такового, как показывает практика, будут иметь непропорциональное влияние на права уязвимых групп населения, в том числе женщин и девочек. Гарантирование полного спектра социальных прав особенно важно в условиях жестких карантинных ограничений. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

"Ситуации, когда на втором году эпидемии в больницах не хватает мест и необходимого оборудования, заканчивается кислород, а медики не могут своевременно получить заработную плату – просто недопустимы. Вместе с тем введение локдаунов даже на уровне отдельных регионов создает серьезные социальные риски", - отметила народный депутат.

Юлия Левочкина обратила внимание, что у социальных проблем, вызванных пандемией, есть и ярко выраженная гендерная составляющая. Как показывают украинские и международные исследования, в условиях пандемии среди наиболее уязвимых оказываются именно женщины. По данным исследований, проведенных под эгидой ООН, женщины составляют большинство всех работников медицинской и социальной сфер, которые находятся "на передовой" борьбы с пандемией COVID-19. Им одновременно приходится бороться за здоровье людей и заботиться о своих семьях.

"В условиях жестких карантинных ограничений количество работы по дому, которая и так в большей части лежит на женщинах, возрастает. Увеличивается нагрузка по уходу за детьми в связи с закрытием школьных и дошкольных учреждений. Особенно сильно это сказывается на неполных семьях. Более того, согласно Докладу, подготовленному по запросу Министерства финансов, женщины составляют 2/3 украинских пенсионеров. При этом гендерный разрыв в пенсиях составляет в среднем 30% в пользу мужчин. В период карантина это неравенство в доходах ощущается особенно", - отметила народный депутат.

"Обязанность власти в условиях пандемии – гарантировать полный спектр социальных прав украинским гражданам. Учитывая, что женщины и другие уязвимые группы населения сталкиваются с новыми формами дискриминации на фоне усугубления старых, в вопросе гарантирования и обеспечения социальных прав важно подходить с особым вниманием именно к такой группе граждан. Мы не имеем права допустить, чтобы тот небольшой прогресс на пути к достижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, который был достигнут до начала пандемии, значительно регрессировал", - резюмировала Юлия Левочкина.