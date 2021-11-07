Рятівники планети. Лідери двохсот країн світу з'їхалися цього тижня в Глазго на кліматичну конференцію. Аби, без перебільшення, врятувати людський вид від знищення! Бо те, що так любили екранізувати в Голлівуді у фільмах-катастрофах, зараз є реальністю.

Які конкретні кроки сильні світу цього готові зробити, аби зупинити глобальне потепління? І чому журналісти та екоактивісти звинуватили делегації в лицемірстві! Про політичну погоду на саміті розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Вітання, фото на пам'ять - і наступний гість. І так 120 разів. Британський прем'єр разом із генсеком ООН приймають лідерів держав. На кліматичну конференцію у Глазго прибули делегації із двохсот країн. І це найбільший міжнародний саміт із початку пандемії. Бо й виклик - масштабний: порятунок людства!

Антоніо Гутьєреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй:

Перед нами - суворий вибір: або ми зупинимо кліматичні зміни, або вони зупинять нас. І настав час сказати: досить. Досить вбивати себе вуглецем. Досить ставитися до природи як до туалету. Досить спалювати, бурити й копати ще глибше. Так ми копаємо могили собі.

Та попри патетику, очікування від саміту були дуже... низькими. Навіть сама Її Величність була скептичною:

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Надзвичайно, правда? Ми лише чуємо про тих, хто не приїде на зустріч. Дуже дратує, коли вони багато говорять, але нічого не роблять.

Сама Єлизавета Друга мала бути головною гостею конференції. Бо тема кліматичних змін їй дуже близька. Її покійний чоловік принц Філіп почав пропагувати перехід на зелену енергетику ще кілька десятиліть тому. Але лікарі змусили королеву залишитися вдома. Тож їй довелося обійтися відео-зверненням.

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Історія показує, що коли нації гуртуються заради спільної справи, завжди залишається місце надії. Звісно, плодами наших дій насолоджуватимемося не ми, ніхто з нас не житиме вічно. Але ми робимо це не для себе, а для наших дітей, дітей наших дітей та всіх інших після них.

Послання від Її Величності стало родзинкою неформальної зустрічі лідерів. У перший день саміту їм влаштували по-справжньому королівський бенкет.

У дусі саміту - на вечерю гості прибули не на розкішних авто, а на електроавтобусах.

А розважали президентів і прем'єрів спадкоємець престолу принц Чарльз і його син принц Вільям. Обоє з дружинами.

Чарльз, принц Вельський:

Мені здається, що це мені потрібно після сьогоднішнього дня.

Члени королівської родини дні високих зустрічей відпрацювали на совість.

Чарльз, принц Вельський:

Цього разу мені залишається лише молитися, що ця зустріч змусить нас зрозуміти наскільки серйозні систематичні зміни потрібні, щоби виконати наші плани.

І звісно, королівські ВІПи не могли не перетнутися із ВІПами голлівудськими. Принц Чарльз зустрівся із Леонардо Ді Капріо.

-Ласкаво просимо до Глазго, Лео.

5 років тому на врученні Оскара актор виголосив промову, в якій кліматичні зміни назвав найбільшою загрозою нашому виду. Ді Капріо жертвує мільйони доларів організаціям, які опікуються довкіллям.

Шотландію цього тижня заполонили знаменитості і політичні важковаговики. Втім, королева Єлизавета не даремно звернула увагу на список відсутніх. Бо він - теж промовистий.

Джо Байден, президент США:

Єдине найважливіше питання, яке привернуло увагу всього світу, - це клімат. Усюди - від Ісландії до Австралії - це величезна проблема. А вони самоусунулись. Як можна так чинити і стверджувати, що ви лідери? Це стосується як Китаю, так і Росії.

Китай - найбільший забруднювач атмосфери вуглекислим газом, Росія - п'ята у списку. І без участі цих країн боротьба з кліматичними змінами сильно затягнеться. Але й Штати теж розчарували. Бо не спромоглися відмовитися від одного із найбільших забруднювачів - вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Лише 23 країни погодилися поступово відходити від вугільної енергетики, серед них - і Україна.

Володимир Зеленський, президент України:

Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова - і щодо екологічних угод, і тих, що не стосуються довкілля.

Неготовність країн переходити на відновлювальні джерела енергії - це головний провал саміту. Але якщо залишити все, як є - температура на планеті зросте на 3 градуси вже до кінця століття. Здається, небагато.Та це вб'є людство! Тож лідери держав навперебій озвучують амбітні еко-плани:

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Ми обмежимо викиди нафтогазового сектору, щоб дійти до нуля до 2050 року.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Іспанія зробить свій внесок. Ми збільшимо фінансування клімату на 50% до 2025 року.

Володимир Зеленський, президент України:

Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%.

Серед досягнень зустрічі - декларація припинити вирубування лісів до 2030 року і скоротити викиди метану. Україна підписала обидві ініціативи.

Президент Зеленський також використав цей саміт як переговорний майданчик одразу з кількома світовими лідерами, зокрема, з Меркель та Байденом. А з трибуни нагадав світу про ситуацію на Донбасі:

Володимир Зеленський, президент України:

Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на частині Донбасу - затоплені шахти, деградація грунту та брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу.

Але навіть на перші глобальні кроки в боротьбі з кліматичними змінами потрібні чималі гроші. Найбагатші країни обіцяють їх знайти, і поділитися з біднішими. Але після шалених витрат на пандемію - це завдання не з простих. З іншого боку - лідерів звинувачують у лицемірстві. Бо на еко-саміт вони злетілися з величезними кортежами на приватних літаках.

Грета Тунберг, кліматична активістка:

Ми кажемо: вистачить вже бла-бла-бла, вистачить експлуатації людей, природи і планети.

За традицією - без протестів не обійшлося. В Глазго привезли айсберг із Гренландії вагою в чотири тисячі кілограмів для демонстрації глобального потепління. Екоактивісти приклеювали себе до асфальту, перевтілювалися в риб та навіть залучили гумове Лохнесське чудовисько - все задля привернення уваги до довкілля.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Перемовини у Глазго мають попереду довгий шлях і багато необхідно зробити. Все ще висить на волосині питання, чи зможемо ми залучити колективну мудрість та волю, щоби врятувати себе від катастрофи.

Світові лідери роз'їхалися, але кліматична конференція триватиме ще тиждень. Угоди та спільні обіцянки допрацьовують переговірники урядів країн-учасниць.

Світлана Чернецька, кореспонентка: