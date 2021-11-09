І як справжнього чемпіона на кліматичній конференції ООН у Шотландії зустріли Барака Обаму. Його промова викликала на Заході неабиякий фурор. Що ж такого сказав 44-й президент Америки? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Для кліматичних активістів Обама - наче супергерой. Адже завдяки йому відбулося історичне підписання Паризької угоди 2015 року. Цей документ зобов'язав країни скоротити викиди від спалювання викопного палива. І став проривом у боротьбі з кліматичними змінами.

Барак Обама, президент США (2009-2017):

Ми досі дуже далеко від тих цілей, які собі поставили. Багато країн не змогли виконати плани дій, які розробили 6 років тому. Мушу зізнатися, особливо гнітюче бачити, що лідери двох країн, які найбільше забруднюють світ, Китаю та Росії, відмовилися навіть приїхати на цю зустріч.

Обама наполягає, що жодні геополітичні ігри та буденна політика не має затьмарювати питання кліматичних змін. Промова експрезидента викликала овації.

Щоправда, у США з екоініціативами теж не все вдається. Наступник Обами - Дональд Трамп вивів країну з Паризької угоди. І цим самим загальмував "зелений" прогрес на 4 роки. Лише коли до влади прийшов Джо Байден, Штати повернулися до кліматичної коаліції. А нині країна - на другому місці у світі після Китаю, за кількістю викидів вуглекислого газу.

За лаштунками кліматичної конференції ООН і далі кипить робота. Уже до кінця тижня світ чекає конкретного плану - як уряди боротимуться з кліматичними змінами. Але поки що у поглядах країн - надто великі розбіжності.

Особливо багато нарікань на хід перемов від бідних країн. Адже їм обіцяли чималу фінансову підтримку для переходу на "зелену енергетику". Але від красномовних слів до дій - так і не дійшли.

Генрі Кокофу, виконавчий директор агенції із захисту довкілля Гани:

Те, що обіцяли наші колеги із Великої Двадцятки та розвинених країн, дуже відрізняється від того, що відбувається в кімнатах для переговорів. Як би прикро і сумно це не було. Нам дуже важко домогтися виконання навіть того, про що світ домовився ще 6 років тому в Парижі.

Щоправда, ніхто й не очікував, що буде легко. Спільного погляду нині шукають 200 країн світу.

Алок Шарма, президент кліматичної конференції ООН у Глазго:

Досягти консенсусу буде непросто, але прогрес минулого тижня демонструє, що учасники переговорів налаштовані конструктивно, і тут, у Глазго, ми маємо унікальну можливість досягти історичного результату. Головне зараз швидкість - ми не можемо гаяти часу.

Поки що кожна країна тягне віз у свій бік. Австралія, Японія і Китай не готові відмовлятися від вугілля, африканські країни вимагають передусім фінансування, Євросоюз наполягає на максимально амбітних цілях. І завдання для Великої Британії - укласти остаточний документ, який би не лише задовольнив усі сторони, але й стримав підвищення температури на планеті.