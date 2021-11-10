Семья Суркисов, и в частности Игорь Суркис, являются лишь вкладчиками "Приватбанка" и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют.

Об этом в комментарии "Подробностям" заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Скажите, пожалуйста, как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, вероятно, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "Приватбанка" вплоть до момента его национализации", - говорит Алексеев.

По мнению адвоката, еще более абсурден аргумент, по которому его клиента связали с вышеназванным банковским учреждением.

"Национальный банк оправдывает все свои претензии к Игорю Суркису тем, что он якобы имел существенное участие, а именно около 25% в медиахолдинге "1+1". Вот только Игорь Суркис все время являлся владельцем доли чуть более 8%. А по украинскому закону "существенное участие" - это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют об ошибочности и незаконности позиции Национального банка", - отмечает Игорь Алексеев.

"Украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и Приватбанком. И последний раз совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена ​​его связанность с Приватбанком", - резюмирует адвокат.