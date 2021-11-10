У підсумку - ціни на газ у Європі пішли на спад.

Ціна на газ у Європі знижується, а обсяги постачання - зростають. Російський "Газпром" збільшив заявку на транспортування газу через Україну та Польщу до максимального рівня бронювання.

Фактично "Газпром" почав виконувати план закачування газу до п'яти європейських підземних сховищ на листопад. У підсумку - ціни на газ у Європі пішли на спад.

Нині вартість тисячі кубометрів становить приблизно 800 доларів. Нагадаю: раніше Сполучені Штати відкрито звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні блакитного палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію газогін "Північний потік-2".