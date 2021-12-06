Україна готується до новорічних свят [ Редактировать ]
Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами? Дивіться далі у сюжеті.
Христина Гашенко, кореспондентка:
У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас.
Геть інша атмосфера на знаменитій Площі Ринок. Тут - постійне відчуття свята і вихідного дня. А ще й ресторатори стараються.
Замість того снігу, яке природа не дає, то ми власний зараз на ялиночки повісим. - Штучний сніг? - Звісно. І ялинки штучні. - Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят.
Зимового шарму намагаються додати... ковзанкою. Але через теплу погоду - вода не замерзає.
Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі.
Іван Скочиляс, заступник директора ресторану:
У нас буде і кутя, яка дається на свят вечір, крім того, пампухи, які ми гостей пригощаємо.
Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в День святого Миколая.
Тоді традиційно у центрі міста "запалять" головну ялинку міста. Будинки, кав'ярні та ресторації - виблискуватимуть різноманітними прикрасами, вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. А вулиці заповнять натовпи туристів.
Але ж - не Львовом єдиним. Вирішила поїхати у найбільш... безпечне містечко України.
Христина Гашенко, кореспондентка:
А це місто Моршин. Відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом не хворіють.
Менше хворих - більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови.
Ліліана Туркулець, туристка із Молдови:
Так хорошо, мы по этому и приехали, можно лечится и не заболеть.
Лікуються тут - водами. Їхній хімічний склад - тут унікальний. Допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви.
Мінеральну воду можна спробувати ось тут - у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть з автомату.
Для найменших у місті організували резиденцію святого Миколая. А ще святкового настрою місцевим та туристам додав... сніг.
Василь Туркулець, турист із Молдови:
Встали утром, посмотрели какая погода красивая, у нас нет такого сейчас. И мы сфотографировали, передали дома, как красиво.
Краса навколо - це добре, але голодним турист - залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято не свято. Як і у Львові - моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами.
Максим Суровий, шеф-кухар:
Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг з овочами по-сицилійськи.
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