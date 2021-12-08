Во вторник, 7 декабря, на польско-белорусской границе, в лесу недалеко от Ольховки нашли тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Об этом сообщает РАР.

Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

В полиции рассказали о том, что личность погибшего устанавливается. По словам правоохранителя, пока неизвестно, был ли мужчина гражданином Нигерии.

Тело иностранца доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы.

В связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под наблюдением прокурора.

Ранее мы писали о том, что сотрудники пограничной службы в международном аэропорту города Харьков обнаружили у гражданина Турции драгоценности на 4,5 миллионов гривен. Часть дорогих аксессуаров мужчина перевозил в карманах брюк, против нарушителя составили протокол.

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