Около польско-белорусской границы нашли труп [ Редактировать ]
Во вторник, 7 декабря, на польско-белорусской границе, в лесу недалеко от Ольховки нашли тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Об этом сообщает РАР.
Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.
В полиции рассказали о том, что личность погибшего устанавливается. По словам правоохранителя, пока неизвестно, был ли мужчина гражданином Нигерии.
Тело иностранца доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы.
В связи с инцидентом сотрудники полиции находятся под наблюдением прокурора.
Ранее мы писали о том, что сотрудники пограничной службы в международном аэропорту города Харьков обнаружили у гражданина Турции драгоценности на 4,5 миллионов гривен. Часть дорогих аксессуаров мужчина перевозил в карманах брюк, против нарушителя составили протокол.
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