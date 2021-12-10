На Сході країни поранено двох українських військових [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Сході країни. Напередодні в штабі нарахували шість порушень режиму тиші, три з яких - із застосуванням забороненої зброї. Противник обстрілював українські позиції біля Шумів, Новомихайлівки, Причепилівки, Південного та в районі Станиці Луганської. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Українські армійці розповідають: ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють - то прицільно, по ворожих вогневих точках.
Гатили із заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається не часто - розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову.
Напередодні було шість порушень режиму тиші. Ворог вів вогонь переважно із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - повідомили у штабі.
Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили.