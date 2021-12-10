На территории Украины из-за ухудшения погодных условий без света остались 107 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, на утро, 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены населенные пункты в следующих регионах:

Житомирская область - 40;

Киевская область- 37;

Черниговская область - 30.

Отмечается, что в настоящее время к восстановлению электроснабжения привлекли сотрудников аварийных бригад облэнерго.

Читайте также, в Украине в ночь 19 декабря, в праздник святого Николая, ожидается существенный снегопад. Будет снежить на западной части страны, в Карпатах насыплет снега до полуметра, в близлежащих горных районах - до 10-15 сантиметров, во Львове и пригороде – 13-14 сантиметров.

Кроме того, погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни. Украину ждет мокрый снег, гололед, а после атмосферного фронта усилятся морозы, температура днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов, в центре +4... +8, а на юге до +11.