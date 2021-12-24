По состоянию на пятницу, 24 декабря, Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке. Об этом сообщает Bloomberg.

С ноября в приграничные районы Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

Несмотря на "ограниченное количество военных на границе", Россия может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

Вместе с тем, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.

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