Кількість жертв пожежі в Косівській лікарні на Івано-Франківщині зросла. Не вдалося врятувати життя 46-річної медсестри, у якої - 90 відсотків опіків тіла. Вона була в найтяжчому стані серед усіх постраждалих. Стан лікаря, у якого - 20% опіків, медики оцінюють як стабільний. Ще одну потерпілу медсестру санавіацією напередодні доправили до столичного опікового центру, в неї - 60 відсотків опіків тіла. Нагадаю, 28 грудня у Косівській центральній лікарні сталася пожежа в палаті реанімації. Троє пацієнтів загинули, ще трьох врятували із сусідньої палати. Попередньою причиною рятувальники назвали грубе порушення правил протипожежної безпеки.