Кількість жертв пожежі в Косівській лікарні на Івано-Франківщині зросла [ Редактировать ]
Кількість жертв пожежі в Косівській лікарні на Івано-Франківщині зросла. Не вдалося врятувати життя 46-річної медсестри, у якої - 90 відсотків опіків тіла. Вона була в найтяжчому стані серед усіх постраждалих. Стан лікаря, у якого - 20% опіків, медики оцінюють як стабільний. Ще одну потерпілу медсестру санавіацією напередодні доправили до столичного опікового центру, в неї - 60 відсотків опіків тіла. Нагадаю, 28 грудня у Косівській центральній лікарні сталася пожежа в палаті реанімації. Троє пацієнтів загинули, ще трьох врятували із сусідньої палати. Попередньою причиною рятувальники назвали грубе порушення правил протипожежної безпеки.
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Містечко Косів. 90 кілометрів від Івано-Франківська. А ось - ця лікарня, де й сталася трагедія. Пожежа почалася в реанімації. Приблизно о десятій вечора - у вівторок. Першим зайнялося медобладнання, далі - постіль…
Першим зайнялося медичне обладнання, далі - тканини. І за лічені хвилини уже палало все. У той час там перебувало семеро ковідних хворих та п'ятеро медпрацівників.
Трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна.
У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.