В Киевской области на базе международного аэропорта "Антонов" прошли масштабные тактико-специальные учения Службы Безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе учебной операции сотрудники спецподразделения спецслужбы обезвредили условных террористов, захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов. Известно, что учения проводили в условиях максимально приближенных к реальным.

Отмечается, что в мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и ГСЧС. После отработки установленного алгоритма действий была проведена силовая фаза, в ходе ее реализации правоохранители обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

Читайте также, во Львовской области украинские и американские военные провели конференцию по подготовке подразделений в рамках JMTG-U. Уже в следующем месяце пограничники с Одесской области прибудут во Львовскую область, чтобы провести совместные с ВСУ учения по стандартам НАТО.

Кроме того, Украина впервые примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, которые должны состояться с 31 января по 8 февраля 2022 года в Остенде (Бельгия). Конференция по планированию концепции учений Dynamic Move-2022 состоялась в Одессе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.