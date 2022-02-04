В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, после которых выступили с заявлением.

Угрозы безопасности и важность демократии

Россия и Китай в совместном заявлении указывают на глобальные вызовы и угрозы в мире, в частности в сфере международной и региональной безопасности.

Так, они заявляют, что "некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств". В этом контексте Россия и Китай обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

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Также в заявлении говорится, что попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты" представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.

Тайвань и коронавирус

В заявлении говорится и о ситуации с коронавирусом, проблема происхождения которого, по их мнению, лежит в научной плоскости.

Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики.

Россия и Китай выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. Россия в частности, заявляет, что "Тайвань является неотъемлемой частью Китая" и выступает против его независимости.

Ядерное оружие

Россия и Китай выступают против расширения НАТО и "формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей". При этом, в заявлении приветствуется позиция ядерных государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Договор о нераспространении ядерного оружия "краеугольным камнем системы международного разоружения". А вот созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) трехстороннего партнерства в сфере безопасности Россия и Китай обеспокоены, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок.

США, НАТО, "гарантии безопасности" в Европе и космосе

Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

Также указывается, что "Китай относится с пониманием" и поддерживает выдвинутые Россией предложения по "гарантиям безопасности" в Европе.

Кроме того, Россия и Китая заявили о необходимости переговоров о формировании документа на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов, "который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и вепонизации космоса".

ООН

Китай и Россия заявляют, что ООН принадлежит центральная координирующая роль в международных делах, а они намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и защищать авторитет ООН, а также "противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны".

Кроме того, Россия и Китай предлагают сформировать между мировыми державами новый тип отношений на основе уважения и мирного сосуществования.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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