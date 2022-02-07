На этой неделе погода в Украине будет солнечной и теплой. Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".

Температура воздуха уже поднялась, в частности в Киеве, а 11 февраля - будет еще выше.

8 февраля, во всех регионах будет облачно, но без осадков почти во всех областях. Небольшой снегопад ожидается в восточных, Запорожской и Херсонской областях. Температура воздуха будет колебаться от -1 до + 4.

9 февраля небольшой снегопад будет в северных и Полтавской областях. Температура воздуха тоже будет "плюсовая", а на западе - до +7.

10 февраля снег с дождем прогнозируют в восточных и северных областях. Но температура воздуха поднимется еще выше. В западных областях потеплеет до +9.

11 февраля вообще будет тепло. Во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков. На юге потеплеет до +12.

Читайте также, в воскресенье, 6 февраля, на всей территории Украины ожидается потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +6 градусов, на западе страны завтра ожидается незначительный снег, в то же время температура воздуха днем поднимется до +3...+5 градусов.

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