Во вторник, 8 февраля, министр обороны Румынии Василе Данку заявил, что в страну прибыли первые американские военные для усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы нового российского вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о сотне солдат.

Указано, что в целом весь контингент войск, который ожидает страна в рамках усиления сил НАТО, будет включать около 1000 военных.

Первые американские войска для усиления союзников НАТО на восточном фланге на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины прибыли в Румынии.

По его словам, в Румынию прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.

Более 100 солдат США вместе с нашими специалистами по логистике готовятся, а это значит, что вскоре прибудет остальные войска.

Как сообщали "Подробности", канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не может гарантировать нерасширение, но вступления новых стран Восточной Европы в альянс "нет в повестке дня".

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