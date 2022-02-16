Хакери атакували низку сайтів в Україні - два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил. Онлайн-агресія сталася напередодні ввечері.

Зокрема, з великими перебоями працювали Ощад та Приватбанк. Кілька потужних атак було і на систему "Дія" - повідомили у Міністерстві цифрової інформації.

Усі ресурси поступово поновили свою роботу. Фахівці кажуть, що атаку такої потужності зафіксували в Україні вперше.