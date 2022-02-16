Українські банки й державні установи сьогодні відновили роботу після хакерських атак [ Редактировать ]
Українські банки й державні установи сьогодні відновили роботу після хакерських атак. Навала сталася напередодні. Цілями зловмисників були системи Ощад- та ПриватБанку, сайти Міністерств оборони, внутрішніх справ та Генштабу Збройних сил. Кілька потужних кібернападів відбулися й на сервіс "Дія" - повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Однак новітня система надання державних послуг відбила напад. Фахівці кажуть: кібератаку такої потужності зафіксували в Україні вперше.
Була атака в тому числі на сайт міноборони, МВС, проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно.
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