Українські банки й державні установи сьогодні відновили роботу після хакерських атак. Навала сталася напередодні. Цілями зловмисників були системи Ощад- та ПриватБанку, сайти Міністерств оборони, внутрішніх справ та Генштабу Збройних сил. Кілька потужних кібернападів відбулися й на сервіс "Дія" - повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Однак новітня система надання державних послуг відбила напад. Фахівці кажуть: кібератаку такої потужності зафіксували в Україні вперше.

Була атака в тому числі на сайт міноборони, МВС, проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно.