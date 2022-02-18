В городе Боярка, который находится в Фастовском районе, бездомный мужчина зацепился за фаркоп автомобиля и тащился за ним по дороге. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, 41-летняя женщина-водитель внедорожника Kia Sorento не заметила, что за ее авто капюшоном зацепился человек. Она проехала около километра, прежде чем увидела его. В результате произошедшего мужчина потерял сознание, его доставили в больницу.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личность пострадавшего и сообщают, что ему на вид 40-45 лет, был одет в темную одежду. Правоохранители обращаются к жителям района с просьбой предоставить информацию о произошедшем, а также о самом бездомном.

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Кроме того, в Киеве двое молодых людей избили бездомного, после чего оставили его на месте происшествия и убежали - пострадавший в результате побоев умер. Тело погибшего обнаружил прохожий, который позвонил правоохранителям и сообщил об ужасной находке.