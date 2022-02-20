В Киеве проходит многочисленная акция, приуроченная к годовщине расстрелов на Майдане, где погибли более 100 граждан.



Примерно 4000 человек собрались на аллее Небесной Сотни, требуя, наконец, завершить расследование трагедии и наказать виновных. Кроме того, активисты отреагировали на последние политические события – они скандируют патриотические лозунги и требуют вернуть Украине Крым и Донбасс. Также звучат призывы выйти из Будапештского меморандума, который, по мнению протестующих, не способен защитить Украину.



Напомним, еще год назад 21 января 2021 Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел о тех событиях. Согласно решению ЕСПЧ, официальные расследования во многих случаях были неэффективными.



Прошло уже 8 лет, однако власти до сих пор так и не завершили расследование. Убийства первых активистов, участвовавших в событиях на Майдане, остаются нераскрытыми. Преступления против силовиков вовсе не расследуются. Даже по тем эпизодам, дела по которым переданы в суды, так и не вынесены приговоры.



Протестующие возмущены тем, что руководители прокуратуры каждый раз дают новую порцию обещаний и забывают об этой теме на год.



В связи с этим участники акции требуют отставки руководителей силовых органов, генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.



Украиной должны руководить люди, которые будут действовать более решительно как в вопросе наказания виновных в смертях на Майдане, так и в вопросе защиты территориальной целостности страны, убеждены активисты.