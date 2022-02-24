В Киеве на Левом берегу прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Левом берегу прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают о сильном взрыве слышно в районе Перова и Воскресенки.
Пока не ясно, что именно взорвалось и где.
В соцсетях сообщают, что Россия нанесла удар крылатыми ракетами по Броварам. Взрывы были такой мощности, что ощущались в Киеве.
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