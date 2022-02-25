Российские оккупанты обстреляли город Старобельск, который находится в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В результате обстрела оккупантов Старобельска вспыхнули пожары на улицах Ватутина и Старотаганрогской. Возгорания ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время идет эвакуация жителей.

Отмечается, что по предварительным данным, при обстреле один человек погиб. Шестерых местных жителей удалось спасти.

Читайте также, при обстреле Броваров, Киевской области погиб один человек, еще один человек получил ранение. Мэр города Бровары Игорь Сапожко сообщил, что в результате обстрелов погиб один человек, еще шестеро пострадавшие, они находятся в больнице.

Кроме того, в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области украинские пограничники ведут сражение с противником. В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков.

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