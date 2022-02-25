В России ограничили доступ к Facebook [ Редактировать ]
Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook, которую Генпрокуратура России признала причастной к нарушению прав и свобод россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ограничение доступа объяснили тем, что 24 февраля Facebook ограничил аккаунты четырех российских пропагандистских СМИ:
- телеканала "Звезда";
- РИА Новости;
- "Лента.ру";
- "Газета.ру".
Как сообщало РИА Новости, Facebook наложил ограничения на страницу агентства сроком на 90 дней из-за распространения "ложной информации". Что это за информация, не уточнялось.
По той же причине Facebook ввел ограничения против аккаунта "Звезды". Сам телеканал сообщил, что это произошло после публикации новостей по официальным сообщениям Минобороны России по "военной операции" в Украине.
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