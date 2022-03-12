В Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо", прицельным огнем разрушив понтонную переправу и отрезав им путь к выходу. Об этом сообщает местное издание "Преступности нет".

После этого ВСУ накрыли врага ударами из артиллерии.

Ббойцы ВСУ для того, чтобы загнать противника в своеобразный капкан, разнесли понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески в Баштанском районе.

В итоге оккупанты оказались в кольце между Киевской и Кропивницкой трассами, и потеряли возможность переправиться обратно или двигаться вперед.

При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ.

Также отмечается, что жители Николаева этим утром слышали взрывы в разных частях города.