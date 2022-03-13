"Требования России на переговорах скорректированы" - Подоляк [ Редактировать ]
Михаил Подоляк уверен, что риторика россии в переговорах за последние дни сильно поменялась. Но должно пройти еще какое-то время, чтобы пришло понимание того, в какую ситуацию она попала. Об этом сообщает "Коммерсант".
Михаил Подоляк считает, что стороны подходят к компромиссу:
У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит на ситуацию.
Но советник главы Офиса президента также подчеркнул, что должно пройти еще какое-то время, чтобы российская сторона в целом на 100% понимала ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.
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