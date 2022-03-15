Министр цифровой политики Украины Михаил Федоров просит отменить мобилизацию в военное время для IT-специалистов. Он утверждает, что, кроме реальной войны, существует еще и кибервойна и там тоже нужны свои "воины".

Соответствующее письмо уже распространяется в интернете.

Так, Федоров подготовил обращение к органам госструктуры с просьбой освободить от призыва в армию специалистов из сферы информационных технологий.



По его словам, украинская IТ-армия дает достойный отпор вражеской пропаганде, поскольку работает над:

распространением среди граждан государства-оккупанта антивоенных и пропагандистских материалов через все доступные Интернет-платформы;

осуществлением рассылки электронных писем гражданам государства-оккупанта (50 млн отправленных писем);

налаживанием массовой рассылки через мессенджер Viber и работу с российскими соцсетями ВК и Одноклассники;

организацией информационных кампаний для создания панических настроений, в частности, призывов к массовым протестам на территории государства-оккупанта, очередей в банкоматы, подрыва российского режима изнутри;

проведением других видов работ по противодействию дезинформации населения государства-оккупанта.

Федоров также считает, что IT-индустрия меньше всего пострадала от войны, поэтому специалистам важно продолжать работу на своем "поле боя" и поддерживать экономику Украины.