Одну категорию мужчин в Украине могут освободить от мобилизации [ Редактировать ]
Министр цифровой политики Украины Михаил Федоров просит отменить мобилизацию в военное время для IT-специалистов. Он утверждает, что, кроме реальной войны, существует еще и кибервойна и там тоже нужны свои "воины".
Соответствующее письмо уже распространяется в интернете.
Так, Федоров подготовил обращение к органам госструктуры с просьбой освободить от призыва в армию специалистов из сферы информационных технологий.
По его словам, украинская IТ-армия дает достойный отпор вражеской пропаганде, поскольку работает над:
- распространением среди граждан государства-оккупанта антивоенных и пропагандистских материалов через все доступные Интернет-платформы;
- осуществлением рассылки электронных писем гражданам государства-оккупанта (50 млн отправленных писем);
- налаживанием массовой рассылки через мессенджер Viber и работу с российскими соцсетями ВК и Одноклассники;
- организацией информационных кампаний для создания панических настроений, в частности, призывов к массовым протестам на территории государства-оккупанта, очередей в банкоматы, подрыва российского режима изнутри;
- проведением других видов работ по противодействию дезинформации населения государства-оккупанта.
Федоров также считает, что IT-индустрия меньше всего пострадала от войны, поэтому специалистам важно продолжать работу на своем "поле боя" и поддерживать экономику Украины.
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