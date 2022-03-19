Оккупанты снова обстреливают Харьков [ Редактировать ]
В субботу, 19 марта, после 21 часа в Харькове в очередной раз начались обстрелы. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".
В частности, сообщается о пожарах в районе Салтовки.
Также об обстреле города написал в Facebook писатель Сергей Жадан.
"Харьков снова обстреливают, но город стоит. Потому что это наш город. Нам некуда идти, это наш дом, мы будем защищать его. Спокойной ночи, дорогие братья и сестры. Завтра проснемся на один день поближе к нашей победе", – сообщил он.
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