В субботу, 19 марта, после 21 часа в Харькове в очередной раз начались обстрелы. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

В частности, сообщается о пожарах в районе Салтовки.

Также об обстреле города написал в Facebook писатель Сергей Жадан.

"Харьков снова обстреливают, но город стоит. Потому что это наш город. Нам некуда идти, это наш дом, мы будем защищать его. Спокойной ночи, дорогие братья и сестры. Завтра проснемся на один день поближе к нашей победе", – сообщил он.