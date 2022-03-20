Оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области [ Редактировать ]
Российские военные захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области. Украинская сторона делает все возможное, чтобы освободить людей.
Об этом сообщается в Telegram-канале председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится у оккупационных войск", - заявил Синегубов.
Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук назвала имена людей, находящихся в плену российских военных:
- Кашкаров Артем-водитель скорой;
- Бурда Артем-врач;
- Гончаренко Владислав-водитель;
- Позень Павел-водитель;
- Корнейко Павел-водитель;
- Маслов Александр-водитель.
"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей",- добавила Верещук.
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