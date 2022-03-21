В воскресенье, 20 марта, стало известно о том, что из отеля EcoSpace в селе Толокунь Вышгородского района оккупанты похитили троих сотрудников. Об этом в соцсети Instagram сообщила администрация отеля.

"Помогите найти наших ребят. 20 марта в 14:00-15:00 российскими оккупантами из нашего отеля EcoSpace (с.Толокунь, Вышгородский район) были похищены 3 работника", - говорится в сообщении.

Также администрация отметила, что вместе с сотрудниками российские солдаты похитили четырех местных жителей.