Под Киевом под обстрел попал эвакуационный поезд Киев - Ивано-Франковск [ Редактировать ]
Эвакуационный поезд №43 Киев - Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.
В трех вагонах выбило окна. По оперативным данным, пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.
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