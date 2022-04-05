Серед жахливих фотографій з Бучі є одна, на якій чітко видно жіночу руку з червоним манікюром. Жінка на ній - це Ірина. Ще 23 лютого вона була клієнткою візажистки Анастасії, яка впізнала її за манікюром.

Я відразу відчувала, що ця фотографія боляче відгукнулася мені і не могла зрозуміти чому. Ірина ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній був за день до війни…

"Ірина стрибала від радості, бо вперше в житті у неї з'явилася власна професійна косметика, яку ми з нею купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відпрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто. А приходячи знову, розповідала, як її макіяж оцінили нові шанувальники і як чудово вона почувається зараз", - каже дівчина.