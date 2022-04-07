"У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі" - Геращенко [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У Бучі встановили особи п'ятьох загиблих чоловіків у підвалі. Про це повідомляє Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Серед загиблих троє – уродженці Гостомелю, один – Бучі та ще один киянин:
- Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.
- Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
- Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року, уродженець Бучі, слюсар.
- Прудько Віктор Едуардович, 1997, уродженець Гостомеля, установник дверей.
- Прудько Валерій Петрович, 1974 року, уродженець Гостомелю, сантехнік.
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