Ватикан розглядає можливість зустрічі Франциска з патріархом Кирилом - Reuters [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни росії проти України.
Це буде їх друга зустріч. Перша ж відбулась ще на Кубі у 2016 році та стала першою зустріччю папи й лідера російської православної церкви з часів Великого розколу, який відбувся у 1054 році.
Додамо, що патріарх Кирило благословив вторгнення росії на територію України.
Як відзначають джерела видання, 85-річний Папа має відвідати Ліван 12-13 червня. Вже 14 червня він прилетить до Йорданії й звідти вертольотом вирушить до Єрусалиму на зустріч з Кирилом.
Одне з джерел заявило, що поїздка вже вирішена, однак інше ж відзначило, що це лише один з можливих варіантів.
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