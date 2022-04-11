Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни росії проти України.

Це буде їх друга зустріч. Перша ж відбулась ще на Кубі у 2016 році та стала першою зустріччю папи й лідера російської православної церкви з часів Великого розколу, який відбувся у 1054 році.

Додамо, що патріарх Кирило благословив вторгнення росії на територію України.

Як відзначають джерела видання, 85-річний Папа має відвідати Ліван 12-13 червня. Вже 14 червня він прилетить до Йорданії й звідти вертольотом вирушить до Єрусалиму на зустріч з Кирилом.

Одне з джерел заявило, що поїздка вже вирішена, однак інше ж відзначило, що це лише один з можливих варіантів.