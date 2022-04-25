Гумкоридор з "Азовсталі": домовленостей на 25 квітня немає [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії заявило про, нібито, припинення бойових дій на території "Азовсталі" у Маріуполі. За словами віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, домовленості щодо евакуації немає, у зв'язку з чим це не є безпечно. Про це повідомляється в Telegram-каналі Верещук.
Цьому можна було б вірити (заяві про припинення вогню, - ред.), якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів.
Міністр з питань реінтеграції відзначила, що гуманітарний коридор був анонсований лише в односторонньому порядку, у зв'язку з чим небезпека для цивільних й надалі існує.
Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з "Азовсталі" на сьогодні, на жаль, домовленостей немає.
Також міністр закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша виступити ініціатором й гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних. Вона попросила, аби в колоні були присутні представники ООН й Червоного Хреста.
Сподіваємося на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.
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