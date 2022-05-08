Історики відзначають: Путін так само, як і Гітлер, залякує своїх громадян світовою змовою

Захист російськомовного населення, споконвічні території, вирішення українського питання. Усі ці формулювання кремлівського режиму далеко не нові. 80 років тому світ вже чув щось подібне від ватажків нацистської Німеччини. Тоді світ здригнувся від жорстокості Гітлера та кровопролитної війни, що забрала десятки мільйонів життів.

Нині ж риторику найстрашнішого воєнного злочинця ХХ-го століття перейняла Росія. Що спільного в словах і діях Путіна та Гітлера - дослідила Ольга Жидецька.

Вони напали на Україну о 5-й ранку, так само підступно і віроломно. І так само змусили українців та й весь світ здригнутися від їхніх злочинів.

Вони хизувалися "Можем павтарить". І повторили - ніби за методичкою Гітлера розв`язали війну у Європі.

Росіяни вторглися в Україну, бо буцімто хотіли знищити тут нацистів. Хоча насправді самі виявилися гідними послідовниками цієї людиноненависницької ідеології. Й іноді просто з разючою точністю відтворюють риторику й дії керманичів третього рейху. Навіть приводом для нападу на Україну Путін обрав нібито захист російськомовного населення. Так само як Гітлер, що вдерся до Чехословаччини, говорив про захист німецькомовних жителів. Й обидва твердили - іншого вибору не мали.

"Ви знаєте про незліченні намагання, до яких я вдавався для мирного вирішення проблеми Австрії, а потім проблеми Судетської області, Богемії та Моравії. Все було марно" Адольф Гітлер, 1939 рік.

Володимир Путін, Президент Росії. Росія, 24 лютого 2022

8 лет, 8 бесконечно долгих лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами, все напрасно.

Історики відзначають - Путін так само, як і Гітлер, залякує своїх громадян світовою змовою та нарікає на історичну несправедливість.

Антон Дробович, директор Інституту національної пам'яті:

Починаючи від "українського питання", як вони, росіяни, говорять, нацисти говорили "єврейське питання". Путін розказував, що він має право на ісконно російські території, так само німці казали про ісконно німецькі території. Так само як Путін казав, що ми очистимо цю територію від неправильної влади, так само робив і Гітлер.

І однаково обидва диктатори вважали себе обраними змінити світовий порядок.

Володимир Путін, Президент Росії. Росія, 24 лютого 2022 р.

Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Проблема в том, что на прилегающей к нам територии, замечу, на наших же исторических територриях создается враждебная к нам антиРоссия.

"Протягом довгого часу ми страждали від жахливої проблеми створеної Версальським диктатом, яка погіршувалася, поки не стала нестерпною для нас. Данциг був - і є німецьким містом! Коридор був - і є німецьким! Обидві ці території за їх культурним розвитком належать винятково німецькому народу". Адольф Гітлер 1 вересня 1939 р.

Копіює кремлівський режим й мілітаризовану естетику Третього Рейху. Це й пишна демонстрація військової міці на парадах. І пафосні виступи вождя перед захопленим натовпом. А ще, відзначають історики, обидва режими роками плекали в своїх народах відчуття власної переваги та нікчемності ворога.

Антон Дробович, директор Інституту національної пам'яті:

Це точно те саме, що робили німці з євреями. Вони намагалися розказувати, що існує єврейська змова, намагалися розказувати, що вони якісь погані, порівнювали їх зі щурами. Тобто дегуманізували людей, євреїв. Так само ми бачимо, що росіяни, російська пропаганда намагається дегуманізувати українців.

І в цьому Кремлю щедро допомагає ціла когорта пропагандистів, затятістю та винахідливістю, яких міг би пишатися Геббельс. Вони вигаданими історіями про розіп`ятих хлопчиків роками ліпили з українців жорстоких і безпринципних головорізів.

Антон Дробович, директор Інституту національної пам'яті:

Оцей образ бандерівця, навіть бендерівця, як більшість росіян називають, а насправді, що це вони пояснити не можуть,бо вони нічого не знають, ані про повстанську армію, ані про український визвольний рух, але вірять в якісь странні міфи. Це спосіб дегуманізації. Щоб було легше вбивати. Щоби було легше пояснити, чому вони вчиняють цей злочин.

При цьому особливістю путінської росії є те, що за таку відданість вона нічого не пропонує власним громадянам, окрім гордості ефемерною величчю своєї держави.

Антон Дробович, директор Інституту національної пам'яті:

Ми бачимо, що рашисти приносять на українську землю, смерть, руйнування, мародерство, гвалтування і Леніна. Вони приносять все те, що вони знають. Оцей ностальгічний культ по радянському союзу з дуже простої причини, вони нічого не зробили за 30 років, вони не створили ні системи цінностей, ні ідеології, ні якихось видатних наукових досягнень.

Саме тому цю російсько-українську війну науковці вже називають світоглядною, адже по суті це боротьба минулого й відсталого проти майбутнього й розвитку. І саме тому Україна має вистояти і перемогти у цій війні. І саме тому на бік нашої держави став увесь цивілізований світ.