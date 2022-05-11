Буча - місто, яке зазнало звірячих катувань рашистами. Його назву знають вже далеко за кордоном. Світлини з руйнуваннями та тілами вбитих облетіли увесь світ. І від них буквально холоне кров.

Напередодні Бучу відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Які заяви пролунали від дипломатки та чи чекати у Києві незабаром на канцлера Олафа Шольца? Розкаже Тетяна Логунова.

На обличчі - шок, який не може приховати навіть дипломатична виправка. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок - у Бучі. Зруйноване і розграбоване росіянами місто їй показує генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Про воєнні злочини російських солдатів розповідають місцеві жителі, яким вдалося вижити. І фотовиставка, яку відкрили у одній із церков.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Тут дуже гостро відчуваєш, що цими жертвами могли бути ми. Буча - це передмістя Києва, так як Потсдам біля Берліна. Ви бачите дитячі майданчики, супермаркети, людей, які йдуть на роботу. А потім ви бачите поруч жахливі сліди злочинів - бомбу, яка влучила прямо у супермаркет. Ви бачите тут світлини людей, як і робили те, що зазвичай робить кожна людина - вставали, йшли на закупи і були холоднокровно вбиті.

Винні у воєнних злочинах мають бути встановлені і покарані - заявила Бербок. І від імені Німеччини пообіцяла підтримку і допомогу.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Наш обов'язок перед жертвами - не тільки пам'ять про них, але і притягнення винних до відповідальності. Ми, міжнародна спільнота, зробимо це. Це обіцянка, яку ми можемо і повинні дати тут, у Бучі.

Менш емоційні, але вкрай політично сильні заяви лунали вже в Києві, після зустрічі з президентом та міністром закордонних справ України. Бербок заявила: Німеччина готова назавжди відмовитися від російських енергоресурсів. І в перспективі - підтримує повноправне членство України в ЄС.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Я хотіла би, щоб ми знайшли сильну, переконливу відповідь на ваше бажання вступу, навіть попри те, що шлях до повноцінного членства в ЄС не може бути швидким. Ми не будемо давати фальшивих обіцянок. Але я підкреслюю - мова йде про повноправне членство.

А ще Бербок проанонсувала початок навчань для українських військових. Німецькі інструктори покажуть їм, як управляти надсучасними самохідними гаубицями 2000. Сім одиниць такої техніки німці незабаром передадуть українцям.

Анналена Бербок - перша представниця уряду Німеччина, яка відвідала Україну після початку війни. Тепер у Києві чекають на її шефа - канцлера Олафа Шольца. Точну дату його візиту поки ніхто не називає. Хоча в політичних кулуарах ходять активні чутки, що поїздку вже готують.