Зеленський розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк (Луганська область). Окупантам доведеться заплатити високу ціну за його захоплення.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель.
"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.
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