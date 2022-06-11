Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля у відповідь на агресію росії проти України і спроби кремля підірвати світовий порядок. Про це він заявив на конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, повідомляє "Укрінформ".

Вторгнення росії в Україну - це приклад того, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, що захищають нас усіх. Так відбувається, коли великі держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права мирних сусідів.

Міністр також зазначив, що рф знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом.