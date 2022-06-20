Сєвєродонецьк, Лисичанськ - під шквальним вогнем російської артилерії. Цієї ночі рашисти учергове атакували лінію оборони наших військових, які відбили штурми на цій ділянці фронту. Захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут - ця кремлівська задача вочевидь і досі стоїть перед окупантами.

Однак до конкретних дат її вже не намагаються досягти. Бо атаки російських ординців завершуються поразками. Українські військові перейшли до контрбатарейної оборони. Євген Соломін - докладніше розповість про ситуацію на всій лінії фронту.

В глубоком тылу и остались бомжами и нищими...

Це кадри з окупованого вісім років тому Хрустального. "Точка-У" приземлилася на склади з боєприпасами окупантів, які, судячи з масштабів вибухів та детонацій, були найбільшими на окупованій частині Луганської області. З перехоплень розвідки стало зрозуміло, що ця армада мала бути спрямована в район Сєвєродонецька та Лисичанська. Проте снаряди рашистів рознесли в Хрустальному кілька вулиць, які тепер добивають місцеві мародери.

Мародеры сразу поскакали. Смотрите вот неразорвавшаяся, аккуратно там впереди.

Сєвєродонецьк - стратегічна мета російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Місто майже чотири місяці під обстрілами та бомбами, практично зруйноване, але під українським прапором.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Он там (показує) йдуть запеклі бої. Моє рідне місто Сєвєродонецьк, де я народився. І там зараз найгарячіше. Це місто русня знищує повністю. Дитячі садочки, лікарні, житлові будинки, місцеве населення.

Під обстрілами окупантів нині - промзона Сєвєродонецька. Саме її контролює українська армія.

Ранений, ранений, але ще живий! Живий!

Обстрілюють окупанти й сєвєродонецьке об'єднання "Азот". Там у бомбосховищах і надалі перебувають півтисячі містян з дітьми. Практично всі вони свого часу відмовилися від евакуації, тепер змушені жити під російськими бомбами.

Цю колону російської техніки зняли місцеві в районі окупованої Попасної й передали координати нашим бійцям. Результатів не довелося довго чекати.

Аккуратно, аккуратно, бл***. Ай хорошо!

В районі Сєвєродонецька наші військові полонили кілька десятків орків.

Сєвєродонецький напрямок залишається найгарячішим. Бої тут не зупиняються ні на хвилину.

Позивний "Магнат", військовослужбовець ЗСУ:

В районі Метелкіного ворог має частковий успіх. У Сєвєродонецьку - все без змін, вуличні бої. Також ворог хоче кільцювати Золоте - зробити маленький котел. У нього нічого не виходить. Тримаємо стрій і слава Україні. Ворог намагається зайти з усіх флангів і встановити повний контроль над містом. В районі Сєвєродонецька тривають бої, ворог вкотре намагається вийти на трасу Бахмут-Лисичанськ після чого відходить на попередні позиції.

Тошківка та інші села у бік Сєвєродонецька та Лисичанська - ще один напрямок запеклих боїв.

Це відео - зі зруйнованої Тошківки підтверджує: "руський мир" приніс українцям смерті та знищення всього живого.

Та і в таких умовах виїхати можна. Навіть із Сєвєродонецька. Хоч там і знищені всі мости. Але таємні стежки лишилися. Ними доправляють гуманітарні вантажі та вивозять людей.

Ну все. Пусть Бог бережет! - И вас! На Бога надеемся!

З Лисичанська - вибратися легше. Охочих виїжджати - чимало. Напередодні евакуювали 19 осіб.

Та не плач! Что это ты расплакалась! Присматривайте! - Присмотрим!

Наростили російські війська і кількість обстрілів та пошкоджень уздовж всієї лінії фронту на Донеччині. Є загиблі та поранені.

Вот тут еще дедушка лежит. 94 года. Ни полиции, ни спасателей - никого уже месяц нет. Вот там дом сгорел.

Вугледар нагадує місто-привид. Людей практично не лишилось. Однак навіть спустошені населені пункти росіяни продовжують обстрілювати, щоби добити всіх та зруйнувати те, що вціліло.

Кілька прильотів зафіксували неподалік місцевого ринка. На місці вибухів - руйнування та пожежа.

Під обстрілами і Максимільянівка.

Краматорське село Богородичне - на лінії фронту. Тут орки засіли в "зеленці" коло Сіверського Дінця і дошкуляли нашим бійцям обстрілами.

Українська аеророзвідка зафіксувала точну дислокацію окупантів, а артилерія відправила їх слухати кобзона.

Ця родина з трьома маленькими дітьми з лінії фронту Донеччини виїхала на Буковину. Нині вирішили ненадовго повернутися - провідати рідних та будинок. Оселю рознесло прямо на їх очах. Тепер збираються знову в евакуацію. Напевне, назавжди.

Там люди хорошие, не надо бояться. Нужно наоборот ехать. Там люди хорошие. А вот это конечно сегодня уже вообще.

Евакуація з Донеччини триває. Слов'янськ - чергова точка агресії російської армії. Тож жителям міста радять виїжджати, не чекати, доки бомби летітимуть на голови.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Занимаемся эвакуацией маломобильных граждан, воспользуемся этой возможностью, потому что иногда люди отказываются: записывалось 9, отказались 2. Этот вопрос сложный, но необходимый.

Наразі Сєвєродонецький, Бахмутський та Слов'янський напрямки залишаються надважкими на лінії фронту.