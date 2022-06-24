У центрі Києва, на вулиці Петлюри, провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух транспорту частково обмежено.

У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання і провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло грунт.

Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.

Комунальники приступили до прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба "Київводоканалу".