У Харкові загинула бразильська актриса та модель Таліта ду Валле, яка приїхала до України як доброволець, аби допомагати Збройним силам України. Про це повідомляє газета Folha de Sao Paulo.

39-річна Таліта працювала в структурах, які забезпечують ЗСУ. 30 червня вона стала жертвою ракетного удару окупантів.

Під час атаки вона ховалася в укритті разом з іншим бразильським добровольцем, колишнім військовослужбовцем Дугласом Буріго (на фото зверху).

Через ракетний удар у бункері почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. 40-річний Буріго теж загинув, коли намагався витягти Таліту.

Британська Daily Mail пише, що Таліта ду Валле брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і раніше воювала проти ІДІІЛ в Іраку.

Красуня пройшла снайперську підготовку і планувала написати книгу про війну в Україні. Її брат розповів журналістам, що вона знаходилась в Україні лише три тижні. Вона не лише брала участь у бойових діях як снайпер, а й допомогала пораненим.

Нагадаємо, що під Лисичанськом загинув командир білоруського батальйону "Волат".