У Харкові загинула актриса та модель з Бразилії, яка приїхала захищати Україну (фото) [ Редагувати ]
У Харкові загинула бразильська актриса та модель Таліта ду Валле, яка приїхала до України як доброволець, аби допомагати Збройним силам України. Про це повідомляє газета Folha de Sao Paulo.
39-річна Таліта працювала в структурах, які забезпечують ЗСУ. 30 червня вона стала жертвою ракетного удару окупантів.
Під час атаки вона ховалася в укритті разом з іншим бразильським добровольцем, колишнім військовослужбовцем Дугласом Буріго (на фото зверху).
Через ракетний удар у бункері почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. 40-річний Буріго теж загинув, коли намагався витягти Таліту.
Британська Daily Mail пише, що Таліта ду Валле брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і раніше воювала проти ІДІІЛ в Іраку.
Красуня пройшла снайперську підготовку і планувала написати книгу про війну в Україні. Її брат розповів журналістам, що вона знаходилась в Україні лише три тижні. Вона не лише брала участь у бойових діях як снайпер, а й допомогала пораненим.
Нагадаємо, що під Лисичанськом загинув командир білоруського батальйону "Волат".
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