Минулої доби, 12 липня, в результаті російських обстрілів Донецької області одна людина загинула і двоє постраждали. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також виявлено ще вісім тіл під завалами у Часовому Яру

За 11 липня ще вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення.

Усього з початку воєнного вторгнення росії у Донецькій області загинули 602 цивільних, і ще щонайменше 1552 отримали поранення.

Як наголосив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.