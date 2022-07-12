Обстріли Донецької області: за добу один загиблий [ Редагувати ]
Минулої доби, 12 липня, в результаті російських обстрілів Донецької області одна людина загинула і двоє постраждали. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також виявлено ще вісім тіл під завалами у Часовому Яру
За 11 липня ще вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення.
Усього з початку воєнного вторгнення росії у Донецькій області загинули 602 цивільних, і ще щонайменше 1552 отримали поранення.
Як наголосив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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