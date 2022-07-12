До кінця року в Україні може скінчитися війна, а уже восени багато окупованих територій будуть звільнені від російських загарбників.

Про це сказала відома астрологиня Рубіна Цибульська на своєму YouTube-каналі.

Астрологиня зазначила, що в Україні орієнтовно ще пів року триватиме війна. А наприкінці 2022 року все може закінчитися перемогою України.

"У своїх попередніх прогнозах я говорила, що війна закінчиться або стихне до кінця року. Коли дехто говорив або писав про те, що через 2-3 тижні війна закінчиться. Говорили про те, що я маячню несу, нісенітницю... Зараз всі ми це бачимо, час показує своє", - зазначила Цибульська.

Астрологиня також вважає, що Білорусь може спробувати напасти на Україну, проте ЗСУ зупинять окупантів.