Астролог розповіла, коли почнеться звільнення окупованих територій [ Редагувати ]
До кінця року в Україні може скінчитися війна, а уже восени багато окупованих територій будуть звільнені від російських загарбників.
Про це сказала відома астрологиня Рубіна Цибульська на своєму YouTube-каналі.
Астрологиня зазначила, що в Україні орієнтовно ще пів року триватиме війна. А наприкінці 2022 року все може закінчитися перемогою України.
"У своїх попередніх прогнозах я говорила, що війна закінчиться або стихне до кінця року. Коли дехто говорив або писав про те, що через 2-3 тижні війна закінчиться. Говорили про те, що я маячню несу, нісенітницю... Зараз всі ми це бачимо, час показує своє", - зазначила Цибульська.
Астрологиня також вважає, що Білорусь може спробувати напасти на Україну, проте ЗСУ зупинять окупантів.
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