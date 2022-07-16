Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через обстріли ворога загинули 7 мирних жителів, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 2 в Красногорівці, 1 в Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 в Закотному, 1 в Гірнику і 1 в Островському. Ще 14 осіб отримали поранення.

Крім того, в Костянтинівці помер чоловік, якого госпіталізували з пораненнями з Луганської області.

Всього з початку повномасштабного вторгнення росії в Донецькій області:

загинули 620 мирних жителів,

ще 1586 - були поранені.

Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.