В США переконані, що наразі Україна має перевагу над ворогом на південному фронті біля Херсону.

Про це заявив неназваний чиновник Пентагону у розмові з представниками ЗМІ, повідомляє Кейтлін Дорнбос.

"Українці досягають переваги навколо Херсона - це не великі успіхи, але вони є. Зараз Росія шукає способи, як посилити свої позиції на цьому напрямку", - цитує кореспондент чиновника оборонного відомства.