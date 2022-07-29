Українці мають перевагу на фронті біля Херсону - Пентагон [ Редагувати ]
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В США переконані, що наразі Україна має перевагу над ворогом на південному фронті біля Херсону.
Про це заявив неназваний чиновник Пентагону у розмові з представниками ЗМІ, повідомляє Кейтлін Дорнбос.
"Українці досягають переваги навколо Херсона - це не великі успіхи, але вони є. Зараз Росія шукає способи, як посилити свої позиції на цьому напрямку", - цитує кореспондент чиновника оборонного відомства.
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