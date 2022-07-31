Росія просто не виробляє усіх запчастин до Боїнгів та Ейрбасів

Квас замість "Коли", плісняві булки у бургерах - росіяни поступово повертаються до "ісконна рускава". Уже скоро на дороги повернуться старі-нові "Москвичі", а в мережі ширяться рецепти "домашньої" кока-коли... з варення! Все через санкції. В росії - масова втеча світових брендів, але самих росіян - заколисують казками про "імпортозаміщення".

Що це? І чи працює цей чарівний механізм? Богдан Вербицький дослідив.

Імпортозаміщенням по санкціях!

Луики? Мне не надо.

Та не поспішайте різати та викидати! Спробуйте спочатку заміну знайти!

Сергій Фурса, економіст:

В сучасному світі імпортозаміщення просто неможливе.

Хоча... самі росіяни цього, схоже, не розуміють. Або... не хочуть розуміти.

Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо.

Адики. 1-0 в пользу санкций!

Який він, справжній рахунок протистояння між росією та санкціями? І коли перейдуть росіяни на квас?

володимир путін, президент рф:

Это наверняка точно полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Ну нічого. Її все одно на полицях стає все менше. Бо усі відомі газовані напої пішли. Так само як і багато інших компаній. У нас в ньюз-румі, наприклад, представлені багато таких. Майже всі виробники побутової техніки й комп'ютерів не тільки вийшли з росії, а й заводи позакривали. Смартфони теж офіційно продаватися не будуть. А ще мас-маркети одягу та з десяток брендів фастфуду. Їх, до речі, вже замінили. В країні ж працює імпортозаміщення. Роблять усе, щоб було "Вкусно і точка".

Один из первых посетителей устроил протест и требовал вернуть в меню Бигмак.

Але його вже не буде. Бо "МакДональдз" пішов. А разом із ним - і його меню, і... технології. Натомість з'явилися: запліснявілі булочки та таргани.

Вот сначала они едят все эти булочки, а потом булочки едят все остальные. - Смотри, реально таракан.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Когда это все закончится, это будет стандартная история, когда "хотели, но не смогли". Поэтому "Вкусно и точка" - это классический пример, когда берут вкусное, хорошее, сделанное и думают: ну чего бы не повторить.

А чи вдається хоча б смак "скопіювати"? Це, приміром, перші дні роботи - "Вкусно и точка".

Грустно и необычно. И наверное, не знаю, сейчас вот посмотрим, покушаем. Надеюсь, что что-то осталось. Да. Ахахах. Но, хотелось бы вернуть все назад.

Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся и разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на руси умели давным-давно.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Но "МакДональдз" - это не про котлеты. Это про исследования в том числе, про исследования в пищевой промышленности.

До речі, про технології. "Колу" замінили. Створили навіть домашній аналог!

Аналог пепси-колы. Открываем банку варенья. Берем пакет. И все содержимое... ой... все завалилось. Получилась х***я.

Так че там украинцы вы меня спрашиваете? Сахар, да? Мы и так можем. И вот так можем.

А от повторити технологію не можете! Бо промисловість працювала, але... із залежністю від Заходу. Проблеми навіть з одягом.

Ну мы думали, что мы сейчас зайдем и там будет неверотяно потрясающее красивое нижнее белье и я когда зашла, я оказалась в некотором шоке.

Ничего здесь нет. Ничего. Как хорошо, что я ээээээх, умею находить красивые вещи онлайн по доступным ценам.

Чтобы вы понимали, захожу в торговый центр. Захожу в "Найк" - пусто. "Зары" нету, "Бершки" нету, ну понятное дело, все знают, что этих магазинов нету. Короче, суть в том, что в торговом центре нечего ловить. Я не знаю... Что, за границу летать чтобы переодеваться?

Та вже літають! (прямо як після розвалу Союзу).

Первая цель нашей поездки - это купить детские вещи. Потому что я не представляю, где покупать детские вещи, потому что я привыкла к "Заре". И мы вчера сделали это!

Як же імпортозаміщення? Воно ж, типу працює! Але, в копієчку, росіянам влітає.

Все что ушло, все заполнено российскими брендами. И на первый взгляд все... очень достаточно концептуально. Если бы не цены, которые... (показує цінник там 215 000 рублів). Которые не соответсвуют ни качеству, ни чему либо еще.

Адики. 1-0 в пользу санкций! Айфоны говорите? А они мне больше не нужны. Нафиг мне айфоны ваши не нужны. Вот так вот.

Справді, навіщо айфон, коли є справжній російський смартфон!

Русский и конечно же с особой функцией. Куда же без этого. Сразу небольшой спойлер: он не русский, а функция не уникальная.

Якщо коротко, то телефон - повністю китайський. І, до речі, "не інноваційний".

Это, если вот так вот, по чесноку, просто старый телефон за 19 тысяч рублей. Камера трех-чтырех летней давности, которая при ярком освещении на улице будет окей, в темноте - забейте. И сможет ли этот смартфон заменить айфоны, стать тем самым импортозамещением в случае чего? Да нет, конечно.

Сергій Фурса, економіст:

Це ілюстрація неможливості імпортозаміщення. Тому що не можливо просто створити нові бренди. Щоб створити певні технології, ці корпорації витрачали десятки, а то й сотні років. І ви не можете просто прийти на рівному місці й повторити те саме. Імпортозаміщення передбачає, що всі все роблять в одному місці. А так ніколи не працює, бо десь технологічні переваги, десь є кліматичні переваги.

У росії ж найбільша перевага - сировинні ресурси. Але... в країні навіть цвяхів не виробляють!

валентина матвієнко, голова ради федерації федеральних зборів рф:

У нас гвозди импортные. Не буду называть страну, сами догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнессу задание. Ну они наклепают этих гвоздей... завалят всю россию.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Для того, чтобы штамповать эти гвозди нужна линия какая-то. Да, вы можете их штамповать у себя. Но, для этой линии нужны компоненты, детали, микросхемы. Логистика производится на автомобилях, которые тоже состоят из иностранных запчастей, учет вы ведете через програмное обеспечение, которое тоже не ваше.

І ця галузь від санкцій постраждала найбільше. Якісні машини вже не вироблятимуть. Замість французьких "Рено", автопром росії стрімко дасть задній хід - і повернеться до "Москвичів".

володимир путін, президент російської федерації:

Ранее, в марте текущего года, выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже.

Авіаційна галузь зупинилася взагалі. І про імпортозаміщення не йдеться. Росія просто не виробляє усіх запчастин до Боїнгів та Ейрбасів. Чи означає це, що літаки почнуть падати, росіяни ходитимуть голі й босі, а економіка зупниться?

Сергій Фурса, економіст:

Деяким галузям потрібно більше часу, деякі галузі мають просто більші запаси на складах, що допомагає їм триматися. Тому з одного боку, в російському бюджеті поки що є гроші, поки Захід не придумав, як точно обмежити нафтогазові доходи. Росія - це бензоколонка. І все. Країна бензоколонка з ядерною зброєю.

І поки їй платять за бензин - вона житиме. Точніше виживатиме і погрожуватиме світу.