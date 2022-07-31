"Імпортозаміщення": як виживатиме "країна-бензоколонка" без західних технологій? [ Редагувати ]
Квас замість "Коли", плісняві булки у бургерах - росіяни поступово повертаються до "ісконна рускава". Уже скоро на дороги повернуться старі-нові "Москвичі", а в мережі ширяться рецепти "домашньої" кока-коли... з варення! Все через санкції. В росії - масова втеча світових брендів, але самих росіян - заколисують казками про "імпортозаміщення".
Що це? І чи працює цей чарівний механізм? Богдан Вербицький дослідив.
Імпортозаміщенням по санкціях!
Луики? Мне не надо.
Та не поспішайте різати та викидати! Спробуйте спочатку заміну знайти!
Сергій Фурса, економіст:
В сучасному світі імпортозаміщення просто неможливе.
Хоча... самі росіяни цього, схоже, не розуміють. Або... не хочуть розуміти.
Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо.
Адики. 1-0 в пользу санкций!
Який він, справжній рахунок протистояння між росією та санкціями? І коли перейдуть росіяни на квас?
володимир путін, президент рф:
Это наверняка точно полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Ну нічого. Її все одно на полицях стає все менше. Бо усі відомі газовані напої пішли. Так само як і багато інших компаній. У нас в ньюз-румі, наприклад, представлені багато таких. Майже всі виробники побутової техніки й комп'ютерів не тільки вийшли з росії, а й заводи позакривали. Смартфони теж офіційно продаватися не будуть. А ще мас-маркети одягу та з десяток брендів фастфуду. Їх, до речі, вже замінили. В країні ж працює імпортозаміщення. Роблять усе, щоб було "Вкусно і точка".
Один из первых посетителей устроил протест и требовал вернуть в меню Бигмак.
Але його вже не буде. Бо "МакДональдз" пішов. А разом із ним - і його меню, і... технології. Натомість з'явилися: запліснявілі булочки та таргани.
Вот сначала они едят все эти булочки, а потом булочки едят все остальные. - Смотри, реально таракан.
Борис Тізенгаузен, політтехнолог:
Когда это все закончится, это будет стандартная история, когда "хотели, но не смогли". Поэтому "Вкусно и точка" - это классический пример, когда берут вкусное, хорошее, сделанное и думают: ну чего бы не повторить.
А чи вдається хоча б смак "скопіювати"? Це, приміром, перші дні роботи - "Вкусно и точка".
Грустно и необычно. И наверное, не знаю, сейчас вот посмотрим, покушаем. Надеюсь, что что-то осталось. Да. Ахахах. Но, хотелось бы вернуть все назад.
Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся и разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на руси умели давным-давно.
Борис Тізенгаузен, політтехнолог:
Но "МакДональдз" - это не про котлеты. Это про исследования в том числе, про исследования в пищевой промышленности.
До речі, про технології. "Колу" замінили. Створили навіть домашній аналог!
Аналог пепси-колы. Открываем банку варенья. Берем пакет. И все содержимое... ой... все завалилось. Получилась х***я.
Так че там украинцы вы меня спрашиваете? Сахар, да? Мы и так можем. И вот так можем.
А от повторити технологію не можете! Бо промисловість працювала, але... із залежністю від Заходу. Проблеми навіть з одягом.
Ну мы думали, что мы сейчас зайдем и там будет неверотяно потрясающее красивое нижнее белье и я когда зашла, я оказалась в некотором шоке.
Ничего здесь нет. Ничего. Как хорошо, что я ээээээх, умею находить красивые вещи онлайн по доступным ценам.
Чтобы вы понимали, захожу в торговый центр. Захожу в "Найк" - пусто. "Зары" нету, "Бершки" нету, ну понятное дело, все знают, что этих магазинов нету. Короче, суть в том, что в торговом центре нечего ловить. Я не знаю... Что, за границу летать чтобы переодеваться?
Та вже літають! (прямо як після розвалу Союзу).
Первая цель нашей поездки - это купить детские вещи. Потому что я не представляю, где покупать детские вещи, потому что я привыкла к "Заре". И мы вчера сделали это!
Як же імпортозаміщення? Воно ж, типу працює! Але, в копієчку, росіянам влітає.
Все что ушло, все заполнено российскими брендами. И на первый взгляд все... очень достаточно концептуально. Если бы не цены, которые... (показує цінник там 215 000 рублів). Которые не соответсвуют ни качеству, ни чему либо еще.
Адики. 1-0 в пользу санкций! Айфоны говорите? А они мне больше не нужны. Нафиг мне айфоны ваши не нужны. Вот так вот.
Справді, навіщо айфон, коли є справжній російський смартфон!
Русский и конечно же с особой функцией. Куда же без этого. Сразу небольшой спойлер: он не русский, а функция не уникальная.
Якщо коротко, то телефон - повністю китайський. І, до речі, "не інноваційний".
Это, если вот так вот, по чесноку, просто старый телефон за 19 тысяч рублей. Камера трех-чтырех летней давности, которая при ярком освещении на улице будет окей, в темноте - забейте. И сможет ли этот смартфон заменить айфоны, стать тем самым импортозамещением в случае чего? Да нет, конечно.
Сергій Фурса, економіст:
Це ілюстрація неможливості імпортозаміщення. Тому що не можливо просто створити нові бренди. Щоб створити певні технології, ці корпорації витрачали десятки, а то й сотні років. І ви не можете просто прийти на рівному місці й повторити те саме. Імпортозаміщення передбачає, що всі все роблять в одному місці. А так ніколи не працює, бо десь технологічні переваги, десь є кліматичні переваги.
У росії ж найбільша перевага - сировинні ресурси. Але... в країні навіть цвяхів не виробляють!
валентина матвієнко, голова ради федерації федеральних зборів рф:
У нас гвозди импортные. Не буду называть страну, сами догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнессу задание. Ну они наклепают этих гвоздей... завалят всю россию.
Борис Тізенгаузен, політтехнолог:
Для того, чтобы штамповать эти гвозди нужна линия какая-то. Да, вы можете их штамповать у себя. Но, для этой линии нужны компоненты, детали, микросхемы. Логистика производится на автомобилях, которые тоже состоят из иностранных запчастей, учет вы ведете через програмное обеспечение, которое тоже не ваше.
І ця галузь від санкцій постраждала найбільше. Якісні машини вже не вироблятимуть. Замість французьких "Рено", автопром росії стрімко дасть задній хід - і повернеться до "Москвичів".
володимир путін, президент російської федерації:
Ранее, в марте текущего года, выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже.
Авіаційна галузь зупинилася взагалі. І про імпортозаміщення не йдеться. Росія просто не виробляє усіх запчастин до Боїнгів та Ейрбасів. Чи означає це, що літаки почнуть падати, росіяни ходитимуть голі й босі, а економіка зупниться?
Сергій Фурса, економіст:
Деяким галузям потрібно більше часу, деякі галузі мають просто більші запаси на складах, що допомагає їм триматися. Тому з одного боку, в російському бюджеті поки що є гроші, поки Захід не придумав, як точно обмежити нафтогазові доходи. Росія - це бензоколонка. І все. Країна бензоколонка з ядерною зброєю.
І поки їй платять за бензин - вона житиме. Точніше виживатиме і погрожуватиме світу.
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